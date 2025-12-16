Дело о взятке экс-начальницы управления культуры Пензы Веры Фейгиной пошло в суд

В Ленинский районный суд Пензы направлено уголовное дело в отношении бывшей начальницы управления культуры города Веры Фейгиной и индивидуального предпринимателя по обвинению в получении и даче взятки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 8 августа 2025 года чиновница получила от предпринимателя 250 тыс. руб., что было частью общей взятки в 690 тыс. руб. Деньги предназначались за обеспечение благоприятных условий для заключения контрактов с учреждениями культуры в рамках проекта «Пензенское лето 2025». Действия обвиняемых квалифицированы как получение (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и дача (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) взятки.

В ходе предварительного следствия оба обвиняемых признали свою вину. Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность.

Как сообщил источник «Ъ» в силовых структурах, в рамках расследования на имущество предпринимателя наложен арест на сумму свыше 4 млн руб. В свою очередь надзорный орган намерен добиться взыскания в пользу государства около 4 млн руб., полученных в результате незаконных сделок, солидарно с обвиняемыми.

