CNN: в Белом доме исключили отправку войск США в Иран

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов поддержки протестов в Иране, сообщил CNN со ссылкой на источники. Ни один из них не предполагает размещения войск в Иране, сказал телеканалу представитель Белого дома.

В администрации США опасаются, что удары по Ирану могут сплотить иранский народ вокруг властей страны или спровоцировать ответные военные действия со стороны исламской республики, пояснили собеседники CNN. По словам источников телеканала, Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о вмешательстве, но «всерьез рассматривает возможность принятия мер, поскольку число погибших в Иране продолжает расти».

По данным базирующейся в США правозащитной организации HRANA, во время протестов в Иране погибли по меньшей мере 538 человек, в том числе 48 сотрудников правоохранительных органов, передает Associated Press. 10,6 тыс. участников акций были задержаны, утверждают активисты.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в столице 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен. Дональд Трамп несколько раз заявлял, что США нанесут удар по Ирану в случае гибели протестующих. Иранские власти обвиняют в организации беспорядков США и Израиль.

