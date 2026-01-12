«РИА Новости»: более 500 человек погибли во время беспорядков в Иране

Во время массовых беспорядков в Иране погибли более 500 человек, включая гражданских лиц, сотрудников полиции и бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщил РИА Новости источник в силах безопасности республики.

По словам собеседника агентства, беспорядки «привели к гибели большого числа людей, находившихся на улицах, в том числе женщин и детей, обычных прохожих, владельцев магазинов, пассажиров общественного транспорта, а также непосредственно самих участников» акций.

Участники беспорядков, утверждает источник, применяли различные виды огнестрельного и холодного оружия, включая ножи и мачете, а также самодельные взрывные устройства.

«Имели место нападения на владельцев торговых точек, сотрудников магазинов, складов, транспортных компаний, правительственных учреждений, объектов сил безопасности и полиции»,— уточнил собеседник «РИА Новости». Он добавил, что протестующие провоцировали столкновения с полицией.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Реза Пехлеви — сына шаха, свергнутого в 1979 году. Более трех суток в стране отключен интернет.

