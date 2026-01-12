Число ночных посетителей курорта «Архыз» в праздники увеличилось на 25%

С 1 по 11 января 2026 возможностью покататься ночью на специально освещенных трассах на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии воспользовались почти 10 тыс. гостей, что на 25% больше, чем в аналогичный период прошлого сезона. Об этом сообщил гендиректор курорта Роман Киранчук.

Фото: Александра Ларинцева

Во время музыкально-развлекательного фестиваля под открытым небом «Сияние» с 31 декабря по 2 января курорт принял 23,7 тыс. туристов, основную часть которых составили семей с детьми, которые предпочли встречать Новый год среди заснеженных вершин.

В целом с 26 декабря 2025 года по 11 января 2026 года «Архыз» посетили 131 тыс. туристов.

Наталья Белоштейн