Представитель правительства Дагестана осудил слова учителя в школе Краснодара

Представитель правительства Республики Дагестан на общественных началах в Краснодарском крае Алибек Магомедов осудил поведение земляка-учителя, который был уволен из школы №61 Краснодара за некорректные высказывания в адрес учащихся по национальному признаку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Данное поведение мы не поддерживаем и решительно осуждаем. Такие высказывания недопустимы, тем более с учетом того, что 2026 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом единства народов России»,— заявил Алибек Магомедов.

Представитель отметил, что правоохранительные органы уже занимаются нарушителем. «Попытки разжечь межнациональную рознь должны пресекаться на корню, вне зависимости от национальности или вероисповедания всех участников произошедшего»,— подчеркнул он.

В свою очередь власти Дагестана готовы оказать всю необходимую помощь силовикам в расследовании, если потребуется.

Ранее стало известно об увольнении преподавателя математики из школы №61 в Краснодаре после жалоб родителей. Согласно записи в социальных сетях, педагог оскорбил русских учеников своими высказываниями по национальному признаку.

Алина Зорина