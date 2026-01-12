Рейсы «Уральских авиалиний» в Краснодар перенаправлены из-за снегопада

Рейсы «Уральских авиалиний» из Москвы и Екатеринбурга в Краснодар перенаправили на запасные аэродромы в Минеральные Воды и Сочи из-за сильного снегопада в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рейс U6-109 по маршруту Москва—Краснодар направили в аэропорт Минеральных Вод из-за неблагоприятных метеоусловий и регламента работы аэропорта Пашковский. Борт U6-209 из Екатеринбурга перенаправили в Сочи, поскольку в Минеральных Водах не оказалось свободных стоянок.

Пассажиров московского рейса доставят в Краснодар наземным транспортом. Перевозка людей из Сочи связана с рисками из-за сложной ситуации на дороге. Авиакомпания ожидает согласования продления работы краснодарского аэропорта. При невозможности вылета в ближайшее время пассажиров разместят в гостиницах Сочи с последующим перелетом после улучшения погоды.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Фиксируются сильные дожди со снегом, гроза и ветер до 20–25 м/с. На реках отмечается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Ранее аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов из-за снегопада.

«Ъ-Кубань» писал, что из-за снегопада в Краснодаре задержан 21 рейс, 14 отменены.

Алина Зорина