В Краснодаре утром произошло около 60 ДТП

В Краснодаре с 06:00 до 09:00 12 января произошло более 60 аварий. Большая часть из них случилась по вине водителей автомобилей на летней резине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Аварии на дорогах в зимнее время не только опасны для окружающих, но и создают пробки в городе. Даже на подготовленном к зиме автомобиле необходимо передвигаться аккуратно, соблюдая ПДД.

«Дорогие водители, не выезжайте в такую погоду на летней резине! Вы подвергаете опасности себя и окружающих»,— говорится в сообщении мэра.

Жителей и гостей города просят выбирать общественный транспорт для поездок в такую погоду.

«Ъ-Кубань» писал, что снегопад в Краснодарском крае спровоцировал рост числа несчастных случаев: в медицинские учреждения региона поступили 14 человек с различными травмами, включая одного ребенка.

