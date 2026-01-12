В Краснодаре выпало порядка 15 см снега

В понедельник на Краснодар обрушился сильный снегопад: по данным городских властей, в городе выпало около 15 см снега, осадки продолжаются. В администрации предупреждают о риске налипания снега на провода и образовании гололеда на дорогах. По прогнозам, интенсивность снегопада начнет снижаться после 18:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

На улицах Краснодара задействована дорожная и коммунальная техника. Непогода затронула и другие города края. В Новороссийске с ночи ведется уборка проезжей части, тротуаров и пешеходных зон. Глава города Андрей Кравченко сообщил, что ухудшение погодных условий ожидается также 13 и 14 января, а минусовые температуры способствуют образованию снежных накатов и гололедицы. Продолжается расчистка федеральных и региональных автотрасс.

В Сочи коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. По словам главы города Андрея Прошунина, в ближайшее время прогнозируются понижение температуры, снегопады и гололед в горном кластере, а на побережье — ливни, усиление ветра и шторм на море. Для работы в сложных условиях сформирован резерв техники, материалов и персонала.

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение: фиксируются сильные дожди со снегом, местами с грозами и порывами ветра до 20–25 м/с. На ряде рек отмечается подъем уровней воды до неблагоприятных и опасных отметок. Ранее в связи со снегопадом аэропорт Краснодара временно приостанавливал обслуживание рейсов.

Вячеслав Рыжков