В Ростовской области БПЛА сбили над пятью районами и Каменском-Шахтинским

Над территорией Ростовской области с вечера воскресенья, 11 января, перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дроны были сбиты над Каменском-Шахтинским, а также над Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах. Отмечается, что пострадавших среди людей нет. Информация о последствиях на земле уточняется.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», за ночь средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА над Ростовской областью.

Константин Соловьев