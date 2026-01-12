В Ростовской области БПЛА сбили над пятью районами и Каменском-Шахтинским
Над территорией Ростовской области с вечера воскресенья, 11 января, перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Дроны были сбиты над Каменском-Шахтинским, а также над Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах. Отмечается, что пострадавших среди людей нет. Информация о последствиях на земле уточняется.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», за ночь средства противовоздушной обороны сбили четыре БПЛА над Ростовской областью.