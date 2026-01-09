В Польше рассмотрят вопрос об экстрадиции археолога Бутягина на следующей неделе

Окружной суд Варшавы рассмотрит вопрос об экстрадиции на Украину арестованного ученого из СПбГУ, археолога, сотрудника Государственного Эрмитажа Александра Бутягина на следующей неделе. ТАСС со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM пишет, что рассмотрение состоится 15 января в 10:30 по местному времени (12:30 МСК), РИА Новости со ссылкой на представителя суда — 16 января в 13:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог Государственного Эрмитажа Александр Бутягин

О задержании Александра Бутягина в Варшаве по запросу Украины стало известно 11 декабря 2025 года. Поводом стали археологические раскопки в Керчи. Как утверждает украинская сторона, ученые не согласовали работы с Киевом и нанесли повреждения объекту культурного наследия в размере 369 млн рублей.

В конце декабря Украина направила Польше ходатайство об экстрадиции Александра Бутягина, а в Петербурге объявили сбор средств для юридической помощи археологу.

Подробнее о ситуации с задержанием Александра Бутягина — в материале «Ъ Северо-Запад» «Крымские экспедиции грозят экстрадицией».

Артемий Чулков