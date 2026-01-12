На дорогах Кубани работают более 300 спецмашин из-за снегопада

В Краснодарском крае из-за обильных осадков на дорогах работают свыше 300 специальных автомобилей. Израсходовано более 1,3 тыс. т песчано-соляной смеси. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Со вчерашнего дня в Краснодарском крае идут сильные дожди и снег, на дорогах образуется гололед. Ночью региональные трассы расчищали более 160 единиц техники.

«Главам городов и районов нужно следить за оперативной обстановкой в муниципалитетах и не допускать простоя уборочных машин и направлять их туда, где они нужнее всего»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Он также просит водителей быть внимательнее на дорогах, по возможности пользоваться общественным транспортом и воздержаться от поездок через перевалы.

Алина Зорина