В Ростове 39 жилых домов без отопления из-за порыва на теплотрассе

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону 39 жилых домов остались без тепла из-за порыва на теплотрассе на ул. Дебальцевской. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Временно остановлено теплоснабжение 39 жилых домов, расположенных по ул. Таганрогской, 112-126 (с литерами и дробями)»,— говорится в сообщении.

АО «Теплокоммунэнерго» запланировало завершить ремонтные работы до 20:00 12 января.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Таганроге из-за порыва теплотрассы без отопления остались 46 жилых домов.

Наталья Белоштейн