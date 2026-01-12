В Ростове 39 жилых домов без отопления из-за порыва на теплотрассе
В Октябрьском районе Ростова-на-Дону 39 жилых домов остались без тепла из-за порыва на теплотрассе на ул. Дебальцевской. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Временно остановлено теплоснабжение 39 жилых домов, расположенных по ул. Таганрогской, 112-126 (с литерами и дробями)»,— говорится в сообщении.
АО «Теплокоммунэнерго» запланировало завершить ремонтные работы до 20:00 12 января.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Таганроге из-за порыва теплотрассы без отопления остались 46 жилых домов.