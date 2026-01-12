В Таганроге из-за порыва теплотрассы без отопления остались 46 жилых домов

В Таганроге из-за устранения порыва на трубопроводе по ул. Толбухина временно остановлено теплоснабжение жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Без тепла остались жители жилых домов по улицам Дзержинского, Зои Космодемьянской, Морозова, Толбухина и Пальмиро Тольятти.

МУП «Городское хозяйство» намерено восстановить теплоснабжение до 19:00 12 января.

Наталья Белоштейн