В Таганроге из-за порыва теплотрассы без отопления остались 46 жилых домов
В Таганроге из-за устранения порыва на трубопроводе по ул. Толбухина временно остановлено теплоснабжение жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Без тепла остались жители жилых домов по улицам Дзержинского, Зои Космодемьянской, Морозова, Толбухина и Пальмиро Тольятти.
МУП «Городское хозяйство» намерено восстановить теплоснабжение до 19:00 12 января.