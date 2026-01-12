Мантуров: доля гражданской продукции на предприятиях ОПК превысила 30%

Президент Владимир Путин встретился с первым вице-премьером Денисом Мантуровым. Тот рассказал, что в конце 2025 года доля гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превысила 30%.

По словам господина Мантурова, за последнюю трехлетку рост гражданской продукции, производимой на предприятиях ОПК, ежегодно составлял 10%. «И в конце 2025 года мы... перешагнули 30% доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. В частности, это касается современного железнодорожного транспорта, строительно-дорожной техники, медицинской техники, фармацевтики, бытовой электроники и телеком-устройств»,— сказал первый вице-премьер (цитата по сайту Кремля).

Денис Мантуров пообещал, что власти продолжат расширять число гражданских проектов, которые будут выполнять предприятия ОПК. Он также рассчитывает, что те станут «активными участниками проектов технологического лидерства, национальных проектов».

В конце декабря 2025 года Владимир Путин провел совещание по госпрограмме вооружения. Он заявил, что российские предприятия ОПК работают в стабильном режиме. По его данным, с 2022 года производство техники связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России выросло в 12,5 раза, средств индивидуальной бронезащиты — в 17,9 раза, средств поражения и боеприпасов — более чем в 22 раза. Президент отмечал, что мощности ОПК загружены по максимуму на время СВО. Владимир Путин обещал, что страна будет развивать свои вооруженные силы и после завершения боевых действий.