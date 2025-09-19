Путин надеется, что «связанные с СВО события» пройдут

Россия будет развивать свои вооруженные силы даже после завершения СВО, заявил президент Владимир Путин во время посещения «Мотовилихинских заводов» в Перми. Он подчеркнул, что ВС РФ будут «современными, компактными, мощными».

«Надеюсь и рассчитываю на то, что эти события, связанные со специальной военной операцией, пройдут, — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС), — но востребованность в современных вооруженных силах на этом не закончится».

Он пояснил, что «мы об оборонке вспоминаем, как о врачах ... когда заболеваем ... когда тяжелые времена наступают».

Во время общения с рабочими предприятия Владимир Путин также призвал вместе делать страну независимой и суверенной.