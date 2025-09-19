Путин: мощности ОПК во время СВО загружены по максимуму

Президент России Владимир Путин заявил, что производственные мощности оборонно-промышленного комплекса страны во время СВО загружены максимально. Об этом он сказал на заседании военно-промышленной комиссии в Перми.

Владимир Путин отметил, что до начала СВО в России были достигнуты хорошие темпы по диверсификации продукции ОПК, создан «приличный, хороший задел». По его словам, это нужно учитывать при формировании новых государственных программ. Он призвал планировать выпуск не только оборонной продукции, но и продукции гражданского и двойного назначения на долгосрочную перспективу, чтобы поддерживать развитие отрасли в будущем.

Ранее сегодня Владимир Путин посетил «Мотовилихинские заводы» и пообщался с сотрудниками. Там он выразил надежду на то, что «связанные с СВО события» пройдут, и пообещал, что страна будет развивать свои вооруженные силы и после завершения боевых действий.