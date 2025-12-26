Путин: производство техники связи и РЭБ выросло в 12,5 раза с 2022 года

С 2022 года производство техники связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в России выросло в 12,5 раза. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по госпрограмме вооружения, передает пресс-служба главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Производство ракетного артиллерийского вооружения увеличилось с 2022-го в 9,6 раза, средств индивидуальной бронезащиты – в 17,9 раза, средств поражения и боеприпасов – более чем в 22 раза, сообщил Владимир Путин. Кроме того, в 2,2 раза увеличилось производство бронетанкового вооружения, в 3,7 раза — легкобронированной техники, в 4,6 раза — военной авиационной техники, в 5,7 раза — автомобильной техники, сказал президент.

Российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают в стабильном режиме, поставляя для Вооруженных сил РФ все необходимое вооружение и технику, заявил Владимир Путин. Такие поставки выполняют как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для российских Вооруженных сил в целом, сообщил он.