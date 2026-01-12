В морском порту Сочи и Пластунке 12 января пройдут учебные стрельбы

В Сочи 12 января запланировано проведение учебных стрельб. Согласно официальной информации, мероприятия состоятся в 21:25 на территории морского порта Сочи, а также в селе Пластунка в период с 18:00 до 21:00. Перед началом стрельб будет организовано речевое оповещение населения. Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие, подчеркивая, что подобные мероприятия направлены на отработку действий и обеспечение безопасности, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Одновременно сообщается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Четыре беспилотника были ликвидированы над территорией Ростовской области, два — над Республикой Крым, два — над Республикой Адыгея, два — над Курской областью, два — над акваторией Черного моря и один — над территорией Воронежской области.

Кроме того, в период с 7:00 до 8:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены окна в многоквартирном доме, однако пострадавших нет и возгораний не зафиксировано. Глава города сообщил, что попытка атаки была пресечена военными и городские службы уже занимаются устранением последствий инцидента, призывая жителей не публиковать фото- и видеоматериалы с места происшествия.

Мария Удовик