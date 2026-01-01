Обломки БПЛА повредили остекление жилого дома в Сочи

В Сочи в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата повреждены окна в одном из многоквартирных домов. По информации регионального оперштаба в Telegram-канале, пострадавших нет, возгорания не зафиксированы. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Как сообщил глава Сочи Андрей Прошунин, попытка атаки на город была пресечена военными. По его словам, вражеский беспилотник уничтожен, угрозы для жителей курорта в настоящее время нет. Повреждения зафиксированы в многоквартирном доме на улице Сухумское шоссе в Хостинском районе — выбиты окна в квартире на седьмом этаже, на прилегающей территории обнаружены осколки. Пожара не произошло.

Мэр подчеркнул, что городские службы уже организуют работы по устранению последствий инцидента и окажут помощь жильцам в восстановлении остекления. Андрей Прошунин также обратился к жителям с просьбой воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов с места происшествия.

Ранее в Сочи действовал сигнал угрозы атаки БПЛА, в связи с чем населению рекомендовалось соблюдать меры безопасности. После отмены сигнала городские службы напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, включая возможные обломки беспилотников, к ним запрещено приближаться. В таких случаях необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру экстренных служб 112.

Также сохраняется запрет на съемку и распространение в социальных сетях материалов, связанных с работой систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов, их обломков, а также действий специальных и оперативных служб.

Мария Удовик