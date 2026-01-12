Каллас: НАТО может развеять опасения Трампа о безопасности Гренландии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас прокомментировала новые заявления властей США о Гренландии. Его предположения об уязвимости датской автономии перед потенциальной агрессией со стороны России и Китая беспочвенны, подчеркнула дипломат.

«Гренландия принадлежит ее жителям. Если есть опасения насчет безопасности острова, их легко могут развеять силы НАТО», — сказала Кая Каллас в интервью Welt.

Госпожа Каллас также отметила, что «Гренландия стратегически важна». Она пояснила, что рядом с островом проходят атлантические подводные кабели, а подо льдами скрыты залежи редкоземельных металлов.

Дональд Трамп во время последней пресс-конференции вновь заявил о притязаниях США на Гренландию. Европейские политики ранее говорили об угрозе существованию НАТО в случае решения Вашингтона начать военную операцию. The Telegraph писала, что ЕС обсуждает возможность размещения войск НАТО в Гренландии для ее защиты.