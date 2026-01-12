Спецпосланник США: Дания оккупировала Гренландию в обход норм ООН

Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны оккупировала Гренландию в обход норм Организации Объединенных Наций (ООН). Он считает, что Гренландия должна относиться к США с «гостеприимством, а не враждебностью».

«История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии во время Второй мировой войны, когда Дания не смогла этого сделать. После войны Дания вновь оккупировала ее, обойдя и проигнорировав протокол ООН»,— написал господин Лэндри в соцсети X.

В апреле 1951 года США и Дания подписали Договор о защите Гренландии. В рамках него в Гренландии работает американская космическая база Питуффик, которая оборудована в том числе системой отслеживания межконтинентальных баллистических ракет.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что страна «так или иначе» получит Гренландию. Он считает, что в противном случае остров заберут Россия или Китай. The Telegraph писала, что Евросоюз (ЕС) обсуждает размещение войск НАТО в Гренландии для ее защиты. Если господин Трамп не согласится с этим предложением, ЕС планирует ввести санкции в отношении американских IT-гигантов, в том числе Google и Microsoft.

