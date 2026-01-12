Аэропорт Краснодара временно приостановил прием рейсов из-за снегопада

Аэропорт Краснодара («Пашковский») временно прекратил прием и отправку воздушных судов в связи со сложными метеоусловиями. Ограничения введены утром 12 января до 15:00 из-за недостаточного коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе, вызванного обильными осадками, сообщает пресс-служба авиаузла.

Все службы аэропорта переведены в усиленный режим работы. Специалисты проводят непрерывную расчистку и обработку взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона спецреагентами. Пассажирам рекомендуется следить за статусом рейсов на онлайн-табло или через официальный чат-бот.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что коммунальные службы в Краснодаре также перешли на усиленный режим работы. В ночное время на обработку мостов и путепроводов было израсходовано 10,7 т реагентов, к работам привлечены 30 комбинированных дорожных машин и погрузчики.

