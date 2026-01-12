Дороги Краснодара от снега расчищают 14 единиц техники

Коммунальные и дорожные службы Краснодара продолжают работу в усиленном режиме из-за зимних осадков. В ночное время мосты и путепроводы города были обработаны песко-соляной смесью, на что израсходовано 10,7 т реагентов. В работах участвовали 30 комбинированных дорожных машин и два погрузчика, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Параллельно ведется очистка тротуаров, остановок общественного транспорта и ступеней пешеходных переходов от снега. К этим работам привлечено более 600 человек и 27 единиц техники. Днем 12 января на дежурстве и для предотвращения образования гололедицы на городских дорогах планируется задействовать еще 14 единиц спецтехники.

Вячеслав Рыжков