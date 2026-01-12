В праздники один человек погиб и девять ранены при ударах ВСУ в Курской области

С 1 по 10 января 2026 года в Курской области сбили более 280 беспилотников разных типов. Около 70 раз по территории отселенных районов применялась артиллерия. Всего за этот период в регионе девять человек получили ранения, один погиб. Зафиксированы повреждения жилого фонда. Об этом 12 января сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 55-летний мужчина погиб 4 января в результате атаки FPV-дрона в деревне Новая Николаевка Рыльского района. В тот же день БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка, после чего было нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах.

Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов был ранен в Судже в результате атаки FPV-дрона 5 января. Удар произошел в районе Дома народного творчества. Медики провели священнику операцию: у него осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног, пострадал левый глаз и диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, в областную больницу обратился сын священника 20-летний Лука, пострадавший в тот же день.

Кроме того, в ночь на 10 января беспилотник атаковал частный дом на хуторе Фонов Рыльского района. Здание загорелось. В результате пострадал 60-летний мужчина. С ожогами кистей и правой щеки, а также минно-взрывной травмой его доставили в областную больницу.

