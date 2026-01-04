Курянин погиб при атаке БПЛА в Рыльском районе

В результате атаки FPV-дрона в деревне Новая Николаевка Рыльского района Курской области погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сегодня украинские БПЛА также атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области. В результате было нарушено электроснабжение в Хомутовском и частично Рыльском районах. Ограничения коснулись 11 тыс. потребителей в 115 населенных пунктах.

Алина Морозова