Курянин получил ожоги при ночной атаке БПЛА на частный дом
Ночью беспилотник ВСУ атаковал частный дом на хуторе Фонов Рыльского района Курской области. Здание загорелось. В результате пострадал 60-летний мужчина. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Мирного жителя с ожогами кистей и правой щеки, а также минно-взрывной травмой доставили в областную больницу.
Известно, что пожар начался на втором этаже дома, в котором живут два человека. О ликвидации возгорания и причиненном ущербе не сообщалось.