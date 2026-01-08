Пострадавшего во время атаки БПЛА курского протоиерея перевозят в больницу Москвы

Настоятеля Свято-Троицкого храма в Судже протоиерея Евгения Шестопалова, который пострадал от удара БПЛА 5 января, транспортируют в госпиталь Москвы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«Медики провели священнику операцию: у него осколочное ранение лица и головы, груди, рук и ног. Пострадал левый глаз. Серьезная закрытая черепно-мозговая травма»,— сообщил господин Хинштейн. Кроме того, в областную больницу обратился сын священника 20-летний Лука, пострадавший в тот же день. Его госпитализировали с минно-взрывной и акубаротравмой.

Евгений Шестопалов был ранен в Судже во время атаки FPV-дрона в районе Дома народного творчества в Судже.Прошлой весной протоиерей Евгений уже получал ранение во время одного из выездов, отметил глава области.

Ульяна Ларионова