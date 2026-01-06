Настоятель Свято-Троицкого храма пострадал в результате атаки дрона в Судже

Настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов был ранен в Судже в результате атаки FPV-дрона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже.

«Отец Евгений хорошо знаком курянам: в августе укрывал и вывозил суджанцев, после — организовывал доставку и выдачу гумпомощи. Продолжал выезжать в приграничье с волонтерскими и духовными миссиями»,— написал господин Хинштейн.

По информации главы региона, предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Прошлой весной протоиерей Евгений уже был ранен во время одного из выездов, отметил глава области.

По информации Минобороны, с 16:00 по 23:00 мск 5 января силы ПВО сбили 8 беспилотников над Курской областью.