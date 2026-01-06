Премьер Дании спрогнозировала распад НАТО при переходе Гренландии к США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что возможный переход Гренландии к США приведет к распаду НАТО. Так она прокомментировала возобновившиеся после военной операции США в Венесуэле призывы президента Дональда Трампа передать стратегически важный и богатый ресурсами арктический остров под контроль Вашингтона.

Ночная операция американских сил в Каракасе по захвату лидера страны Николаса Мадуро и его супруги, по словам датского премьера, усилила тревогу в Дании и Гренландии, которая является полуавтономной территорией Датского королевства и частью НАТО. Госпожа Фредериксен и ее гренландский коллега Йенс Фредерик Нильсен резко раскритиковали заявления американского президента, предупредив о катастрофических последствиях.

«Если Соединенные Штаты решат военным путем атаковать другую страну НАТО, тогда все прекратится, в том числе и наше участие в НАТО, а значит, и система безопасности, которая существовала со времен окончания Второй мировой войны», — заявила Метте Фредериксен в интервью датскому телеканалу TV2.

4 января господин Трамп заявил, что США «абсолютно необходима Гренландия». Он сослался на присутствие в регионе «российских и китайских кораблей». Также президент США подчеркнул, что остров нужен Вашингтону «для обороны».