Трамп напрягает союзников

США рассматривают возможность взять Гренландию силой. По информации Daily Mail, Дональд Трамп приказал объединенному командованию спецопераций разработать план вторжения на остров. В ответ на это, по информации The Telegraph, в Евросоюзе обсуждают пакет ограничений против американских компаний. Как сообщает издание, санкции могут затронуть крупные технологические корпорации, работающие на европейском рынке. Одновременно с этим в Брюсселе обсуждают более жесткие меры, вплоть до пересмотра присутствия части американских войск на базах в Европе.

Параллельно Лондон ведет переговоры с Данией и структурами Евросоюза о создании миссии НАТО в Гренландии как альтернативы ее переходу под контроль США. Впрочем, санкции ЕС, скорее всего, останутся на уровне заявлений, считает политолог-американист Ян Веселов: «Пока есть ощущение, что военный вариант является самым крайним и для европейцев, и для Трампа. То есть Белый дом хочет все-таки какого-то дипломатического решения этого вопроса, наверное, в виде либо референдума, либо какой-то сделки с властями Дании или самой Гренландии о том, чтобы суверенитет над островом полностью или хотя бы частично перешел к Соединенным Штатам. Пока не очень понятно, какой вариант устроил бы Европу, потому что европейцев очень сильно беспокоит вопрос датского суверенитета над Гренландией.

Проблема в том, что все-таки Европе с Соединенными Штатами хочется как минимум в каких-то сферах продолжать сотрудничать и не портить отношения. Все будет зависеть от того, как поступят американцы. Санкции Европы будут зависеть от того, насколько европейцы действительно хотят навредить США. То есть это могут быть какие-то персональные санкции в отношении американских политиков или связанные с американской экономикой, но нет ощущения, что европейцы на это решатся. Подобная политика будет носить очень ограниченный характер, и мы пока не можем говорить с полной уверенностью, что все страны ЕС такие санкции поддержат. Мы видели, что даже в отношении ограничений против России однозначного единства среди европейских стран тоже нет. С другой стороны, у американцев, я думаю, будет поддержка своих традиционных союзников».

Ранее на этой неделе газета The Times описала четыре возможных сценария перехода Гренландии под контроль США. Помимо вооруженного вторжения Вашингтон может заполучить остров путем политического принуждения, договора об ассоциации и усиления американского военного присутствия при формальном сохранении территории в составе Дании. Какой из этих планов может быть приемлем для ЕС? На этот вопрос ответил старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин: «Я думаю, самый предпочтительный вариант для Трампа — это легитимная сделка с властями Гренландии без нарушения международного права, территориальной целостности и суверенитета. Любые другие варианты (использование военной силы, принуждение) будут интерпретироваться как посягательство на территорию другой страны, которое приведет как раз к санкциям.

В зависимости от жесткости этих методов будут и соответствующие меры. Санкций можно избежать только в том случае, если будет какая-то договоренность не только на уровне Дании, но, наверное, и стран ЕС. Евросоюз вообще считает все, что делает сейчас Трамп на этом направлении, сомнительным. Поэтому сомневаюсь, что будут договоренности, разве только если Трамп начнет использовать какие-то экономические методы воздействия на Европу вроде тарифов. То есть тут все варианты на самом деле кажутся негативными».

В свою очередь Financial Times пишет, что у Европейского союза нет плана действий на случай попыток захвата Гренландии или давления на его население. В Брюсселе также не разработана стратегия на случай подкупа или политического влияния, цель которого — вывести остров из состава Дании.

Андрей Дубков