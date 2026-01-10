Трамп: США не хотят видеть Россию или Китай рядом с Гренландией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит соседства России или Китая с Гренландией. Он добавил, что Соединенные Штаты хотят завладеть островом, а не арендовать его.

«Мы собираемся что-то предпринять в отношении Гренландии, хотят они этого или нет, потому что если мы этого не сделаем, Гренландию возьмут под контроль Россия или Китай, а мы не собираемся иметь Россию или Китай в качестве соседа»,— сказал Дональд Трамп журналистам (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

По словам президента США, Россия и Китай были заинтересованы и в контроле над венесуэльской нефтью. «Всем нужно понимать, что если бы мы этого не сделали, это бы сделали Китай или Россия»,— добавил он. 3 января Соединенные Штаты нанесли удары по Каракасу и похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, после чего заявили о намерении продавать местную нефть.

4 января Дональд Трамп заявил, что США необходим контроль над Гренландией для возвращения контроля над западным полушарием. По его словам, сейчас остров окружен «российскими и китайскими кораблями».