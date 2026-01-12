Основатель ГК «Дело» Шишкарев отверг выдвигаемые против него обвинения

Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев в своем Telegram-канале отреагировал на сообщения ряда СМИ о расследовании в ОАЭ, связанном с заявлением о якобы имевших место угрозах в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании. По словам бизнесмена, в настоящее время он находится в Дубае с рабочей поездкой, где проводит встречи с международными партнерами по вопросам инвестиционного и транспортного сотрудничества.

Сергей Шишкарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Шишкарев

Как сообщил Сергей Шишкарев, при въезде в ОАЭ он дал разъяснения местным правоохранительным органам по заявлению гражданина Украины, в котором утверждалось о якобы исходивших от предпринимателя угрозах. Господин Шишкарев подчеркнул, что подобных действий не совершал и на протяжении длительного времени не имел контактов с указанным лицом, о чем, по его словам, проинформировал полицию.

Бизнесмен заявил, что расценивает появившиеся публикации как часть кампании по дискредитации, основанной, по его оценке, на ложных и сфальсифицированных утверждениях. В связи с этим он намерен подать иск, содержание которого будет обнародовано после его регистрации, а также обратиться в российские правоохранительные органы с заявлениями о действиях лиц, которых считает причастными к распространению данной информации.

Вячеслав Рыжков