Главные новости к утру 12 января

Основатель логистического холдинга ГК «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в ОАЭ, узнал РБК.

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Минюст готовится предъявить ему и другим сотрудникам регулятора уголовные обвинения.

Число погибших во время подавления протестов в Иране достигло 544.

Американские чиновники сказали The Telegraph, что захват танкера Marinera (Bella 1) был сигналом Дональда Трампа для Владимира Путина.

Трафик Wi-Fi в общественных точках доступа за год увеличился в 10,6 раза, сообщили «Ведомости».