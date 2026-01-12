Главные новости к утру 12 января
Основатель логистического холдинга ГК «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в ОАЭ, узнал РБК.
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Минюст готовится предъявить ему и другим сотрудникам регулятора уголовные обвинения.
Число погибших во время подавления протестов в Иране достигло 544.
Американские чиновники сказали The Telegraph, что захват танкера Marinera (Bella 1) был сигналом Дональда Трампа для Владимира Путина.
Трафик Wi-Fi в общественных точках доступа за год увеличился в 10,6 раза, сообщили «Ведомости».