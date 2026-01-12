Трафик в публичных сетях Wi-Fi за год вырос почти в 11 раз

Совокупный трафик публичных Wi-Fi-сетей в 2025 году в России увеличился в 10,6 раза по сравнению с предыдущим годом, до 13,8 млн ТБ. Речь идет о точках доступа к Wi-Fi в ресторанах, магазинах и других общественных местах.

О результатах анализа рынка, который провел оператор Hot-WiFi, пишут «Ведомости». В публикации указано, что рекордный рост трафика связан с масштабными отключениями мобильного интернета, которые начались в России в мае 2025 года.

Аналитики Hot-WiFi отмечают, что средняя длительность сессии подключения к публичному Wi-Fi увеличилась на 12,8% год к году, до 79,95 часа в 2025 году. «Это говорит о том, что пользователи все чаще воспринимают такие сети не как вспомогательный канал "проверить сообщения", а как полноценный доступ в интернет»,— считает технический директор Hot-WiFi Вадим Виноградов.

Власти регионов России объясняют введение ограничений на работу мобильного интернета угрозой атаки беспилотников. С конца декабря ограничения действуют в том числе на Камчатке.