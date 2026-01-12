Telegraph: захват танкера Marinera был сигналом Трампа для Путина

Захват нефтяного танкера Marinera (Bella 1) был сигналом президента США Дональда Трампа для президента России Владимира Путина, пишет The Telegraph со ссылкой на американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters Фото: US EUROPEAN COMMAND / X / Handout / Reuters

По словам источников, сигнал от США означает, что Россия должна поспешить с урегулированием конфликта на Украине. «Он (Дональд Трамп,— "Ъ") использует метод кнута и пряника. И я думаю, что пряник у него закончился»,— сказал один из собеседников газеты.

Как добавил еще один чиновник, администрацию президента США утомляет, что Россия использует стратегию «два шага вперед, один назад». «Когда возникают вопросы, в которых, как нам казалось, они были бы готовы уступить, они либо наращивают темпы наступления, либо на время прекращают переговоры»,— пояснил он.

Танкер «Маринера» ходил под названием Bella 1 до конца декабря 2025 года. Минтранс России сообщал, что 24 декабря судно получило временное разрешение на плавание под флагом РФ. 7 января военно-морские силы США высадились на танкер, когда тот находился в международных водах. Генпрокурор Соединенных Штатов Пэм Бонди говорила, что членам экипажа будут предъявлены уголовные обвинения. Граждан России, которые находились на судне, освобождены.