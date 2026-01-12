РБК: основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев стал фигурантом расследования в ОАЭ

Основатель логистического холдинга ГК «Дело» и экс-депутат Госдумы Сергей Шишкарев оказался фигурантом расследования в ОАЭ, пишет РБК со ссылкой на источники. Бизнесмен находится в Дубае под подпиской о невыезде.

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации издания, в ОАЭ расследуется заявления о возможных угрозах со стороны Сергея Шишкарева в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании. Правоохранительные органы страны опросили российского бизнесмена.

Вечером 11 января Сергей Шишкарев опубликовал в Telegram-канале пост с цитатой из телесериала «Бандитский Петербург»: «Не столь важно, как тебя ударили. Гораздо важнее, как ты встал и чем ответил».

По данным Forbes на 2025 год, состояние господина Шишкарева оценивается в $1,4 млрд. Группу компаний «Дело» он основал в 1993 году и возглавлял ее до 1999-го. С 1999 по 2012 годы бизнесмен был депутатом Госдумы. Входил в состав делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. С 2024 года Сергей Шишкарев занимает должность председателя Высшего совета Федерации гандбола России.

