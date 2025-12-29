В Адыгее за 11 месяцев ввели жилья на 8,9% больше, чем годом ранее

В Адыгее за 11 месяцев ввели в эксплуатацию 538,4 тыс. кв. м жилья, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Республика уже перевыполнила годовой план нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассчитанный на 503 тыс. кв. м, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном минстрое.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основную долю строительства обеспечили индивидуальные застройщики — 368,86 тыс. кв. м. Еще 169,62 тыс. кв. м пришлись на 23 многоквартирных дома, показатель обеспеченности жильем достиг 0,95 кв. м на душу населения.

Для сравнения, в 2024 году в Адыгее ввели 565,6 тыс. кв. м жилья при перевыполнении плана на 0,3%. Из указанного объема 384,05 тыс. кв. м построили частные застройщики, 181,57 тыс. кв. м пришлись на 33 многоквартирных дома, обеспеченность жильем составляла 1,13 кв. м на человека.

В Майкопе за девять месяцев 2025 года ввели 165,68 тыс. кв. м жилья против 116,22 тыс. кв. м годом ранее. По оценке городской администрации, по итогам года ввод в столице республики составит около 156,72 тыс. кв. м.

По прогнозам минстроя, в Адыгее в 2026 году планируется обеспечить ввод не менее 1 кв. м жилья на душу населения.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Майкопе планируют возвести 16 многоэтажек на 3,8 тыс. квартир и школу на 1,1 тыс. мест.

Нурий Бзасежев