Умер первый олимпийский чемпион из Адыгеи Мухарбий Киржинов

В возрасте 77 лет ушел из жизни первый олимпийский чемпион из Адыгеи, заслуженный мастер спорта СССР Мухарбий Киржинов. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Мухарбий Киржинов стал первым представителем Республики Адыгея, который завоевал золотую олимпийскую медаль. В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене он получил титул чемпиона и установил мировой рекорд в троеборье.

За годы спортивной карьеры спортсмен несколько раз становился чемпионом СССР, Европы и мира. В течение четырех лет после Олимпиады Киржинов установил еще четыре мировых рекорда и восемь рекордов СССР.

Как отметил Мурат Кумпилов, благодаря достижениям спортсмен прославил свою малую родину и стал кумиром для многих молодых тяжелоатлетов.

Имя выдающегося сопртсмена носит в республике спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике.

Андрей Николаев