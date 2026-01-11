В аэропорту Сочи на прилет и вылет утром 11 января задержаны 30 рейсов

В аэропорту Сочи, по данным онлайн-табло на 10:45, 11 января задержаны 13 рейсов вылета и 17 рейсов прилета.

В список задержек включены рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Анталью, Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Также отмечены задержки прибытия самолетов из Стамбула, Кутаиси, Антальи, Еревана, Екатеринбурга, Шарм-эль-Шейха, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга и Батуми.

Среди отмененных рейсов — 5N-545 авиакомпании Smartavia, вылетевший из Санкт-Петербурга. Согласно расписанию, он должен был прибыть в аэропорт Сочи в 14:40.

