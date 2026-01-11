Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Азов станет частью межрегионального маршрута «Созвездие Парусник»

В 2026 году к межрегиональному туристическому маршруту «Созвездие Парусник» подключится Азов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы министерства экономического развития Ростовской области.

Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

По информации ведомства, на церемонии закрытия образовательной программы ВЭБ.РФ и школы Сколково «Индустрия гостеприимства как фактор развития городов и регионов» в 2024 году было подписано соглашение об участии Таганрога в новом межрегиональном туристическом проекте под названием «Созвездие Парусник». В 2026 году к проекту присоединится Азов.

Межрегиональный туристический маршрут, кроме Таганрога, включает Ейск, Донецк, Мангуш, Мариуполь, Новоазовск в ДНР, Бердянск в Запорожской области и Геническ в Херсонской области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в январе-октябре 2025 года Ростовскую область посетили 1,5 млн туристов. По этому показателю регион занял десятое место в России.

Наталья Белоштейн

