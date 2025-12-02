Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Ростовская область оказалась на 10 месте в России по росту турпотока

В январе-октябре 2025 года Ростовскую область посетили 1,5 млн туристов. По этому показателю регион занял десятое место в России по количеству внутренних туристических поездок. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Фото: Валентина Любашенко

Фото: Валентина Любашенко

Значительный рост турпотока зафиксирован в Адыгее, Тверской области, Калмыкии и Чукотском автономном округе. Здесь число гостей увеличилось в два раза.

Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург остаются лидерами по туристическому потоку. В Москве побывали 10,3 млн человек, в Краснодарском крае — 8,3 млн, а в Санкт-Петербурге — 6 млн туристов.

За десять месяцев 2025 года общее количество поездок по стране достигло 76,2 млн, что на 4,8% больше год к году.

Наталья Белоштейн

