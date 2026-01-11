Иран предупредил США об ответных мерах в случае атаки

В случае нападения США на Иран Тегеран будет рассматривать Израиль и американские военные базы как «законные цели» и нанесет по ним ответные удары. Об этом заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф, передает Reuters.

Как отмечает агентство, Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможности любого вмешательства США в Иран для поддержки протестующих. Что именно означает повышенная готовность, источники не уточнили. В июне Израиль и Иран воевали 12 дней, в ходе которых США присоединились к Израилю в нанесении авиаударов.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал о как минимум 217 погибших. Президент США Дональд Трамп грозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих. По данным The Wall Street Journal, власти США провели предварительные обсуждения возможной атаки на Иран.