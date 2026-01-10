Time: более 200 человек погибли во время беспорядков в Тегеране

При стрельбе по протестующим в центре Тегерана погибли 217 человек. Об этом пишет Time со ссылкой врача одной из иранских клиник.

Демонстрация протеста в Тегеране (8 января 2026 года)

Фото: Social Media / Reuters Демонстрация протеста в Тегеране (8 января 2026 года)

Фото: Social Media / Reuters

По словам собеседника журнала, тела погибших находились в шести больницах города. Причиной смерти большинства из них стали пулевые ранения. Источник Time утверждает, что 9 января трупы вывезли из медучреждений.

Иранские источники передают другую статистику по числу жертв протестов. По подсчетам правозащитной организации HRANA, почти за две недели в Иране погибли по меньшей мере 65 человек, включая 50 участников акций протеста и 14 сотрудников силовых ведомств.

В Time уточнили, что не могут проверить достоверность цифр, приведенных HRANA. Вместе с тем, отметили в журнале, организация учитывает лишь тех погибших, чья личность установлена.

Накануне Iran International писал о гибели прокурора Али Акбара Хосейнзаде и нескольких сотрудников полиции в городе Эсферайен на северо-востоке страны из-за агрессивных действий демонстрантов. По информации издания, протестующие подожгли трейлер, в котором находился прокурор вместе с полицейскими.

Президент США Дональд Трамп уже дважды предупреждал иранские власти, что нанесет «очень сильный удар» по территории страны в случае убийства протестующих.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций в десятках городов выступают за изменение политического строя и приход к власти наследника шаха — принца Резы Пехлеви. По версии Тегерана, волну протестов организовали Израиль и США.