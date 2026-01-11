WSJ: власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану

Представители администрации президента США провели предварительные обсуждения того, как будет осуществлена возможная атака на Иран, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Президент Дональд Трамп грозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих.

По словам собеседника WSJ, один из возможных вариантов атаки — крупномасштабный воздушный удар по нескольким военным целям Ирана. Другой источник уточнил, что единого мнения по поводу действий США пока нет.

Собеседники издания добавили, что обсуждение ударов — часть стандартного планирования. Признаков неминуемой атаки на Иран, по их словам, нет.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций требуют смены политического режима и прихода к власти Резы Пехлеви — сына свергнутого в 1979 году шаха. Журнал Time писал о как минимум 217 погибших. Правозащитная организация HRANA сообщала о 65 погибших, в числе которых семеро детей, а также 14 силовиков и один гражданский чиновник.