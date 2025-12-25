Вторичное жилье в Ростове-на-Дону подорожало на 6% в 2025 году

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в крупных российских городах выросла на 8% и достигла 147 тыс. руб., при этом объем предложения сократился на 19%. В Ростове-на-Дону средняя цена квадратного метра достигла 145,8 тыс. руб. при росте на 6% за год. Город вошел в число немногих регионов, где объем предложения увеличился, сообщает пресс-служба «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, рост цен соответствовал уровню инфляции и оказался ниже, чем в сегменте новостроек, где подорожание составило 14%. Максимальные темпы роста зафиксированы в Ижевске, Севастополе, Санкт-Петербурге и Чебоксарах — на 12-16%. Единственным городом, где вторичная недвижимость подешевела, стал Новокузнецк с падением на 4%.

Объем предложения упал до 207 тысяч лотов. Отрицательная динамика отмечена в 36 из 40 крупных городов. Особенно сильное сокращение произошло в Кирове, Уфе, Чебоксарах и Ульяновске — на 40% и более. Рост зафиксирован только в Ростове-на-Дону, Красноярске, Оренбурге и Тюмени.

Среди причин уменьшения предложения аналитики называют хорошие темпы продаж, перевод части объектов на рынок аренды и медленное пополнение инвестиционными лотами в домах, введенных в эксплуатацию в 2024-2025 годах.

«В 2026 году ожидаем увеличения цен предложения на 8%, спроса — на 10%. Основным фактором роста должно стать изменение ставки ЦБ — ниже 14% во втором полугодии. Возможные ограничения восстановления — замедление экономики и стагнация доходов», — прокомментировал Александр Гарбузов, директор направления вторичной недвижимости «Циан».

Валентина Любашенко