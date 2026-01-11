Самолет Красноярск — Сочи из-за неисправности вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Красноярска в Сочи, вернулся в аэропорт вылета, по предварительным данным, из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

Вылет был запланирован на 00:00 11 января (20:00 мск 10 января). Экипаж принял решение о возвращении в Красноярск. В Восточном МСУТ СК России уточнили, что никто не пострадал в ходе инцидента.

Все пассажиры были перевезены в Сочи на резервном воздушном судне. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как писал «Ъ-Кубань», в аэропортах Краснодара и Геленджика 10 января в 14.00 были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, вводившиеся для обеспечения безопасности.

Андрей Николаев