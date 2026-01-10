В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

Сегодня, 10 января, в Ростовской области с 16:00 до 20:00 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего, по его данным, в указанный временной отрезок военные сбили над регионами России 10 вражеских БПЛА. Так, три аппарата ликвидировали над Белгородской областью, по два – над Курской и Воронежской, по одному – над Брянской областью и Республикой Дагестан.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», сегодня в донском регионе с 9:00 до 16:00 силы ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ефим Мартов