В Таганроге отменили воздушную опасность

В Таганроге дали отбой воздушной опасности по городу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Мера оповещения и предупреждения населения о возможной атаке с воздуха была введена во втором по величине городе Ростовской области сегодня, 10 января, в 16:20. Глава Таганрога попросила горожан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещение, не подходить к окнам и сохранять спокойствие.

Однако уже в 16:38 госпожа Камбулова сообщила об отбое воздушной опасности. Впрочем, предпринимаемые властями муниципалитета предупредительные меры вполне логичны. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в 2025 году Таганрог не раз становился объектом вражеских атак, в результате которых были погибшие и раненые, повреждения получали здания и автомобили.

Ефим Мартов