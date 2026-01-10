Над территорией Кубани днем 10 января сбили три беспилотника

Согласно сводке Минобороны России, сегодня, 10 января, с 9:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего, по данным МО РФ, было уничтожено 33 вражеских беспилотника над российскими регионами. В частности, десять БПЛА сбили над территорией Ростовской области, семь — над акваторией Каспийского моря, четыре — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Астраханской области, три — над территорией Республики Калмыкия и два — над территорией Белгородской области.

Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на субботу, 10 января, силы ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края. Еще четыре беспилотника сбиты над территорией Адыгеи, четыре — над территорией Крыма.

Василий Хитрых