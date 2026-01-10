Над территориями Краснодарского края, Крыма и Адыгеи уничтожили 18 беспилотников

В ночь на субботу, 10 января, силы ПВО перехватили и уничтожили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края. Еще четыре беспилотника сбиты над территорией Адыгеи, четыре — над территорией Крыма. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также минувшей ночью 11 БПЛА было уничтожено над акваторией Черного моря и четыре — над акваторией Азовского.

В целом Минобороны отчиталось о 59 сбитых украинских беспилотниках над российскими регионами. Восемь БПЛА было перехвачено и уничтожено над Брянской областью, шесть — над Липецкой, четыре — над Калужской.

На Москву летел и был сбит один беспилотник, а в целом над Московским регионом силы ПВО уничтожили три БПЛА самолетного типа. Еще два беспилотника сбили над Белгородской областью и по одному над территориями Воронежской, Смоленской и Тульской областей.

Василий Хитрых